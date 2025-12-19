Ford rappelle plus de 272 000 véhicules américains en raison de la perte de la fonction de stationnement

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des détails aux paragraphes 2-3)

Ford F.N rappelle 272 645 véhicules aux États-Unis en raison d'une perte de la fonction de stationnement, entraînant le déplacement du véhicule et augmentant le risque d'accident, a déclaré vendredi l'Administration nationale américaine de la sécurité routière (National Highway Traffic Safety Administration).

La société basée à Dearborn, dans le Michigan, rappelle certains véhicules F-150 Lightning BEV 2022-2026, Mustang Mach-E 2024-2026 et Maverick 2025-2026, car le module de stationnement intégré peut ne pas se verrouiller en position de stationnement lorsque le conducteur passe en position de stationnement, selon la NHTSA.

Le logiciel du module de stationnement sera mis à jour gratuitement par voie hertzienne ou par un concessionnaire, a ajouté la NHTSA.