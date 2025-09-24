Ford rappelle plus de 115 500 véhicules américains en raison d'un défaut de la colonne de direction

Ford Motor Co F.N rappelle 115 539 véhicules aux États-Unis en raison d'un défaut qui pourrait entraîner le détachement de l'arbre supérieur de la colonne de direction, ce qui pourrait conduire à une perte de contrôle de la direction, a déclaré mercredi l'Administration nationale de la sécurité routière des États-Unis (National Highway Traffic Safety Administration).