Ford rappelle plus de 115 500 véhicules américains en raison d'un défaut de la colonne de direction

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Ford Motor Co F.N rappelle 115 539 véhicules aux États-Unis en raison d'un défaut qui pourrait entraîner le détachement de l'arbre supérieur de la colonne de direction, ce qui pourrait conduire à une perte de contrôle de la direction, a déclaré mercredi l'Administration nationale de la sécurité routière des États-Unis (National Highway Traffic Safety Administration).
