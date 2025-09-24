 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 838,77
-0,42%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Ford rappelle plus de 115 500 véhicules américains en raison d'un défaut de la colonne de direction
information fournie par Reuters 24/09/2025 à 09:16

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Ford Motor Co F.N rappelle 115 539 véhicules aux États-Unis en raison d'un défaut qui pourrait entraîner le détachement de l'arbre supérieur de la colonne de direction, ce qui pourrait conduire à une perte de contrôle de la direction, a déclaré mercredi l'Administration nationale de la sécurité routière des États-Unis (National Highway Traffic Safety Administration).

Valeurs associées

FORD MOTOR
11,745 USD NYSE +0,69%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Donald Trump, à New York, le 23 septembre 2025 ( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / CHIP SOMODEVILLA )
    La Russie de Poutine, un "tigre de papier" : la volte-face de Trump sur la guerre en Ukraine
    information fournie par Boursorama avec Media Services 24.09.2025 09:12 

    Tranchant avec des positions exprimées à plusieurs reprises, le président des Etats-Unis a remis en question l'offensive menée par les forces armées russes, qu'une "Vraie Puissance Militaire" aurait remportée en moins d'une semaine". Dans un nouveau coup d'éclat ... Lire la suite

  • La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )
    Les Bourses européennes ouvrent à l'équilibre
    information fournie par AFP 24.09.2025 09:08 

    Les Bourses européennes ont ouvert proches de l'équilibre mercredi, les investisseurs se montrant prudents après le discours du président de la Réserve fédérale américaine (Fed) Jerome Powell, mais aussi l'intervention de Donald Trump à l'ONU. Dans les premiers ... Lire la suite

  • Ancien bâtiment de la Bourse de Paris
    Prudence en vue en Europe après le discours de Powell
    information fournie par Reuters 24.09.2025 08:57 

    par Claude Chendjou Les principales Bourses européennes sont attendues en baisse mercredi sur fond d'inquiétude sur les perspectives économiques aux Etats-Unis et après un discours du président de la Réserve fédérale américaine (Fed) jugé prudent. D'après les premières ... Lire la suite

  • bourse : courbes analyses technique (Crédit: / Adobe Stock)
    Les valeurs à suivre à Paris et en Europe (actualisé)
    information fournie par Reuters 24.09.2025 08:52 

    (Actualisé avec JD Sports Fashion, On The Beach Group, Saga, EnQuest, Atos) * Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE: * Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP: * Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA * Le point sur les marchés européens ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank