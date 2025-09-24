Ford rappelle plus de 115 500 véhicules américains en raison d'un défaut de la colonne de direction

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails à partir du paragraphe 2)

Ford Motor Co F.N rappelle 115 539 véhicules aux États-Unis en raison d'un défaut qui pourrait entraîner le détachement de l'arbre supérieur de la colonne de direction, a déclaré mercredi l'Administration nationale de la sécurité routière.

Le problème, qui peut potentiellement conduire à une perte de contrôle de la direction, affecte les véhicules des années modèles 2020 à 2021, et inclut les véhicules F-250, F-350, et F-450, a déclaré l'organisme américain de réglementation de la sécurité automobile.

Les concessionnaires Ford inspecteront et répareront ou remplaceront gratuitement le composant défectueux, a indiqué l'Administration nationale de la sécurité routière dans son avis.