 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 858,73
-0,17%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Ford rappelle plus de 115 500 véhicules américains en raison d'un défaut de la colonne de direction
information fournie par Reuters 24/09/2025 à 09:29

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails à partir du paragraphe 2)

Ford Motor Co F.N rappelle 115 539 véhicules aux États-Unis en raison d'un défaut qui pourrait entraîner le détachement de l'arbre supérieur de la colonne de direction, a déclaré mercredi l'Administration nationale de la sécurité routière.

Le problème, qui peut potentiellement conduire à une perte de contrôle de la direction, affecte les véhicules des années modèles 2020 à 2021, et inclut les véhicules F-250, F-350, et F-450, a déclaré l'organisme américain de réglementation de la sécurité automobile.

Les concessionnaires Ford inspecteront et répareront ou remplaceront gratuitement le composant défectueux, a indiqué l'Administration nationale de la sécurité routière dans son avis.

Valeurs associées

FORD MOTOR
11,745 USD NYSE +0,69%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank