Ford rappelle plus de 105 000 véhicules américains en raison d'une défaillance de l'éclairage, selon la NHTSA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Ford Motor Company F.N rappelle plus de 105 000 voitures Mustang aux États-Unis, en raison de panneaux mal scellés qui peuvent laisser pénétrer de l'eau et provoquer une panne des feux extérieurs, a déclaré vendredi l'Administration nationale de la sécurité routière (Administration nationale de la sécurité routière).