Ford rappelle plus de 103 000 véhicules américains en raison de boulons d'essieu endommagés, selon la NHTSA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des détails du rapport tout au long de l'article)

Ford F.N rappelle plus de 103,000 camionnettes F-150 aux États-Unis en raison de boulons d'essieu qui peuvent se briser et entraîner le renversement du véhicule ou une perte de puissance, a déclaré mardi l'Administration américaine de la sécurité routière (National Highway Traffic Safety Administration).

Un boulon d'essieu cassé peut endommager les cannelures du moyeu de l'essieu , des composants qui transfèrent la puissance de l'essieu aux roues et les aident à tourner.

Les cannelures endommagées peuvent faire rouler les véhicules lorsqu'ils sont en position de stationnement sans que le frein à main ne soit enclenché, ou entraîner une perte de puissance, ce qui augmente le risque d'accident, a déclaré l'autorité américaine chargée de la sécurité automobile.

Le rapport indique que si le boulon de l'essieu arrière se desserre, les clients peuvent signaler un bruit de cliquetis. Si le boulon se casse, ils peuvent entendre un bruit de cliquetis.

Pour remédier à ce problème, les concessionnaires remplaceront gratuitement l'arbre de l'essieu arrière.

Le rappel concerne les modèles F-150 de Ford entre 2023 et 2025. La NHTSA estime qu'environ 1 % des véhicules présentent ce défaut.