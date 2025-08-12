Ford rappelle plus de 103 000 véhicules américains en raison de boulons d'essieu endommagés, selon la NHTSA

Ford F.N rappelle plus de 103 000 pick-up F-150 aux États-Unis à cause de boulons d'essieu qui peuvent se briser et entraîner un renversement du véhicule ou une perte de puissance, a déclaré mardi l'Administration nationale de la sécurité routière (National Highway Traffic Safety Administration).