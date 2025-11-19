Ford rappelle environ 230 000 véhicules américains en raison d'une défaillance de l'affichage du tableau de bord

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Ford F.N rappelle 229.609 véhicules Bronco aux Etats-Unis en raison d'une défaillance de l'affichage du tableau de bord, comme les voyants d'avertissement ou la vitesse du véhicule, a déclaré mercredi l'Administration nationale américaine de la sécurité routière (National Highway Traffic Safety Administration).
