Ford rappelle environ 180 000 véhicules en raison d'un boulon desserré dans le châssis du siège avant, selon la NHTSA

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Ford F.N procède au rappel de 179 698 véhicules aux États-Unis en raison d'un boulon desserré dans le châssis du siège avant, a annoncé vendredi l'Agence nationale américaine de sécurité routière (NHTSA).

Le rappel concerne certains véhicules Ranger et Bronco modèles 2024-2026.

Un siège dont le boulon est délogé pourrait ne pas retenir correctement un occupant en cas d'accident, a déclaré la NHTSA.

Les concessionnaires inspecteront et remplaceront les articulations et les boulons si nécessaire, sans frais supplémentaires, a précisé l'organisme de réglementation.