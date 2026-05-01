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Ford rappelle environ 180 000 véhicules en raison d'un boulon desserré dans le châssis du siège avant, selon la NHTSA
information fournie par Reuters 01/05/2026 à 09:19

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des détails)

Ford F.N procède au rappel de 179 698 véhicules aux États-Unis en raison d'un boulon desserré dans le châssis du siège avant, a annoncé vendredi l'Agence nationale américaine de sécurité routière (NHTSA).

Le rappel concerne certains véhicules Ranger et Bronco modèles 2024-2026.

Un siège dont le boulon est délogé pourrait ne pas retenir correctement un occupant en cas d'accident, a déclaré la NHTSA.

Les concessionnaires inspecteront et remplaceront les articulations et les boulons si nécessaire, sans frais supplémentaires, a précisé l'organisme de réglementation.

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