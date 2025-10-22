Ford rappelle 1,4 million de véhicules aux États-Unis en raison de caméras de recul défectueuses

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Plus de détails sur le rappel, l'enquête et les plaintes tout au long du rapport) par David Shepardson

Ford F.N a annoncé mercredi qu'il rappelait près de 1,45 million de véhicules anciens aux États-Unis en raison de caméras de recul défectueuses et qu'il allait étendre la couverture de la garantie à des millions d'autres véhicules.

Cette annonce est la dernière d'une série de rappels concernant ce problème pour le deuxième constructeur automobile américain. Le mois dernier, Ford a rappelé 1,9 million de véhicules dans le monde entier en raison de caméras de recul défectueuses.

Ce nouveau rappel intervient après que la National Highway Traffic Safety Administration a interrogé Ford en janvier sur des plaintes relatives à des défaillances de caméras, ce qui a incité le constructeur à mener une enquête.

Les véhicules rappelés peuvent être équipés de caméras dont les images sont déformées, intermittentes ou vides en marche arrière, ce qui augmente le risque d'accident.

Le rappel concerne divers véhicules Explorer, Escape, Mustang, Flex, Fiesta, C-Max, Taurus, Fusion et Lincoln MKT et MKZ des années-modèles 2015 à 2020. Les concessionnaires inspecteront et remplaceront les caméras si nécessaire.

En septembre, la NHTSA et Ford ont convenu d'un plan pour traiter la population de tous les véhicules construits entre 2015 et 2025 avec des caméras analogiques en deux catégories: certains seraient rappelés et le reste serait couvert par un programme de satisfaction de la clientèle qui comprend une garantie prolongée de 15 ans sur les caméras arrière.

Ford n'a pas immédiatement indiqué le nombre de véhicules couverts par l'extension de garantie, mais celle-ci concerne plus de deux douzaines de modèles de véhicules, dont les camions F-150 2015-2020.

Ford a déclaré à la NHTSA qu'il avait connaissance d'environ 12 500 réclamations au titre de la garantie liées à des problèmes de caméras, ainsi que de cinq accidents n'ayant pas fait de blessés.

En novembre 2024, Ford a accepté une amende civile de 165 millions de dollars après qu'une enquête de la NHTSA a révélé que le constructeur automobile n'avait pas rappelé en temps voulu les véhicules équipés de caméras de vision arrière défectueuses .

Le constructeur automobile a été assailli par une vague de rappels cette année pour toute une série de défauts, notamment des défaillances de caméras de recul, des pompes à carburant à basse pression défectueuses et des problèmes avec le système de ceintures de sécurité.

Au début du mois, Ford a rappelé environ 625 000 véhicules pour un autre problème de caméra de recul ainsi que pour un problème de ceinture de sécurité.

Ford ne prend aucune nouvelle charge pour ce dernier rappel.