Ford rappelle 1,4 million de véhicules américains en raison de caméras de recul défectueuses

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Le rappel est le dernier d'une série de problèmes liés aux caméras arrière

*

Ford a conclu un accord avec la NHTSA en 2024 concernant un rappel tardif

*

Le constructeur automobile étend également les garanties sur les caméras à des millions d'autres véhicules

(Ajoute le cours de l'action, Ford dit qu'il n'y a pas d'impact matériel, commentaire du dirigeant, enquête préalable dans les paragraphes 3, 8, 14) par David Shepardson

Ford F.N a annoncé mercredi qu'il rappelait près de 1,45 million de véhicules anciens aux Etats-Unis en raison de caméras de recul défectueuses et qu'il étendrait la couverture de la garantie à des millions d'autres véhicules.

Cette annonce est la dernière d'une série de rappels concernant ce problème pour le deuxième constructeur automobile américain. Le mois dernier, Ford a rappelé 1,9 million de véhicules dans le monde entier en raison de caméras de recul défectueuses.

"Chez Ford, nous souhaitons dépasser ce problème spécifique des caméras de recul analogiques", a déclaré Kumar Galhotra, directeur de l'exploitation de Ford.

Ce nouveau rappel intervient après que la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) a ouvert en octobre 2024 une enquête sur les problèmes de caméra arrière concernant 36 000 véhicules Ford Flex 2019. En janvier, la NHTSA a interrogé Ford au sujet de plaintes concernant des défaillances de caméras, ce qui a incité le constructeur automobile à enquêter.

Les véhicules rappelés peuvent être équipés de caméras dont les images sont déformées, intermittentes ou vides en marche arrière, ce qui augmente le risque d'accident.

Le rappel concerne divers véhicules Explorer, Escape, Mustang, Flex, Fiesta, C-Max, Taurus, Fusion et Lincoln MKT et MKZ des années-modèles 2015 à 2020. Les concessionnaires inspecteront et remplaceront les caméras si nécessaire. FLes actions de Ford étaient en baisse de 0,7 % dans les premiers échanges.

En septembre, la NHTSA et Ford ont convenu d'un plan pour traiter la population de tous les véhicules construits entre 2015 et 2025 avec des caméras analogiques en deux catégories: certains seraient rappelés et le reste serait couvert par un programme de satisfaction de la clientèle qui comprend une garantie prolongée de 15 ans sur les caméras arrière.

Ford n'a pas immédiatement indiqué le nombre de véhicules couverts par l'extension de garantie, mais a précisé qu'elle concernait plus de deux douzaines de modèles de véhicules, dont les camions F-150 2015-2020.

Ford a déclaré à la NHTSA avoir connaissance d'environ 12 500 réclamations au titre de la garantie liées à des problèmes de caméras, ainsi que de cinq accidents n'ayant pas fait de blessés.

En novembre 2024, Ford a accepté de payer une amende civile de 165 millions de dollars après qu'une enquête de la NHTSA a révélé que le constructeur automobile n'avait pas rappelé en temps voulu les véhicules équipés de caméras de recul défectueuses .

Le constructeur automobile a été assailli par une vague de rappels cette année pour toute une série de défauts, notamment des défaillances de caméras de recul, des pompes à carburant à basse pression défectueuses et des problèmes avec le système de ceintures de sécurité.

Au début du mois, Ford a rappelé environ 625 000 véhicules pour un autre problème de caméra de recul ainsi que pour un problème de ceinture de sécurité .

Ford saa déclaré que le nouveau rappel et la campagne de service à la clientèle n'auront pas d'impact matériel sur ses résultats.