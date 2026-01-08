Ford progresse après que Piper Sandler a relevé sa notation et augmenté son objectif de cours

8 janvier - ** Les actions de Ford Motor Co F.N sont en hausse de 0,5 % à 13,81 $ en pré-marché après que Piper Sandler a relevé sa notation de "neutre" à "surpondérer"

** Le courtier augmente l'objectif de prix de 11 $ à 16 $, le nouveau PT implique une hausse de ~16,5 % par rapport à la dernière clôture

** L'orientation stratégique de Ford vers les véhicules électriques, le partenariat avec Renault RENA.PA et l'accent renouvelé sur les camions et les SUV à forte marge devraient stimuler l'expansion des marges jusqu'en 2027 - courtage

** Piper Sandler s'attend à ce que Ford affiche un BPA de 1,52 $ en 2026 et de 1,95 $ en 2027, par rapport aux estimations des analystes compilées par LSEG de 1,48 $ en 2026 et de 1,69 $ en 2027

** La note de courtage cite la baisse des coûts de garantie et la réduction des pertes liées aux véhicules électriques comme étant les principaux facteurs favorables

** Ford n'allait probablement jamais être pertinent si la direction insistait pour vendre des véhicules électriques de première génération, qui étaient tous très peu rentables", indique la maison de courtage

** Les actions de Ford ont bondi de 40,7 % au cours de l'année écoulée