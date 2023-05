Ford prévoit de produire 2 millions de véhicules électriques d'ici fin 2026

AOF - EN SAVOIR PLUS

"Nous développons et fournissons des produits numériques connectés qui offrent aux clients des expériences de propriété personnalisées, ce qui nous ouvre des sources de revenus diversifiées et une croissance sans précédent, au lieu de nous battre pour des miettes de parts de marché avec du matériel complexe dans des catégories de véhicules sursollicitées", résume le PDG Jim Farley.

"Moins de deux trimestres après le déploiement complet du plan de croissance Ford+, les équipes responsables des nouveaux segments commerciaux redéfinissent la valeur pour le client, tout en réduisant la cyclicité", ajoute Ford: ils le font "en améliorant l'efficacité du capital et en générant une croissance rentable et un solide flux de trésorerie disponible".

(AOF) - Ford prépare de nouveaux accords définitifs sur les matières premières des batteries, renforçant l'approvisionnement nécessaire pour produire deux millions de véhicules électriques d'ici la fin de 2026 et au-delà. C’est ce qu’annonce le constructeur en amont de sa journée investisseurs. Pour l'ensemble de l'année 2023, Ford maintient ses prévisions de 9 à 11 milliards de dollars d'EBIT ajusté et d'environ 6 milliards de dollars de flux de trésorerie disponible ajusté, avec une marge EBIT ajustée de 10 % en 2026.

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2023 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.