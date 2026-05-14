Ford poursuit sa remontée grâce à l'optimisme suscité par son secteur énergétique

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
14 mai - ** L'action Ford F.N a progressé d'environ 7,3% pour atteindre 14,6 dollars, son plus haut niveau depuis juillet 2023
** Cette flambée des cours intervient au lendemain d'une note de Morgan Stanley qualifiant l'activité énergétique de Ford, ainsi que son partenariat avec le géant chinois des batteries CATL 300750.SZ , d'avantage concurrentiel “sous-estimé”
** La demande en énergie n'a jamais été aussi forte, avec la construction de nouveaux centres de données destinés à l'IA
** En décembre, F a annoncé qu'elle allait lancer une activité de stockage d'énergie, en utilisant des locaux dans le Kentucky initialement destinés à la production de batteries pour véhicules électriques
** En tenant compte des fluctuations de séance, F affiche une hausse de 12% depuis le début de l'année
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