Ford: plus de 140.000 Lincoln MKC rappelés aux Etats-Unis information fournie par Cercle Finance • 02/06/2023 à 15:23

(CercleFinance.com) - Ford Motor Company annonce un rappel de quelque 142 522 véhicules Lincoln MKC modèle 2015-2019 aux Etats-Unis et dans les territoires fédéraux.



Le constructeur conseille aux clients concernés qui le peuvent de garer leurs véhicules à l'extérieur et loin des habitations, le temps de fournir aux concessionnaires de la marque et aux détaillants les pièces nécessaires et les instructions afin de résoudre le problème.



Ford a identifié qu'en raison de son emplacement, la capteur de surveillance de la batterie du véhicule pouvait facilement être endommagé lors de l'entretien de la batterie, entraînant de potentiels risques de court circuit.



Ford précise que les véhicules concernés seront équipés d'un fusible en ligne ajouté au circuit d'alimentation du capteur de surveillance afin d'éviter tout risque de court-circuit.



Ford a pris connaissance de 19 rapports d'incendie sous le capot, y compris certains rapports lorsque le véhicule était garé et éteint, potentiellement liés à ce problème. La marqye d'a toutefois pas émis d'instructions pour arrêter de conduire des véhicules dans le cadre de ce rappel et n'a connaissance d'aucun accident ou blessure physique lié à ce problème.