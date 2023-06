Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ford: offre de leasing électrique pour les chauffeurs Uber information fournie par Cercle Finance • 01/06/2023 à 15:49









(CercleFinance.com) - Ford a annoncé jeudi que sa filiale de mobilité Ford Next allait collaborer avec Uber afin de proposer une offre de leasing aux chauffeurs souhaitant s'équiper d'un véhicule électrique.



Baptisé 'Ford Drive', ce programme pour l'instant mis en place dans les villes de San Diego, San Francisco et Los Angeles permettra de louer une Mustang Mach-E, avec une livraison assurée en deux semaines.



Les chauffeurs pourront suite suivre leurs mensualités sur l'application Ford Drive.



Dans un communiqué, Ford souligne que la Californie est le premier marché d'Uber aux Etats-Unis en termes de flotte de véhicules électriques, avec environ 10% des courses générées dans l'Etat fin 2022.



Les chauffeurs de VTC inscrits sur la plateforme Uber peuvent bénéficier d'un bonus d'un dollar supplémentaire par course dans le cadre de son programme zéro émission.





