Ford: offre complète à l'UAW pour sortir de la grève information fournie par Cercle Finance • 04/10/2023 à 10:52









(CercleFinance.com) - Confronté à une grève d'ampleur depuis plusieurs semaines, Ford indique avoir fait une offre complète à l'UAW, le syndicat de l'automobile représentant 57000 de ses employés aux Etats-Unis, en vue d'un accord global pour la période allant jusqu'à fin avril 2028.



Le constructeur automobile précise que cette offre, la septième et la plus forte depuis le 29 août, comprend des 'améliorations sans précédent de salaires (mettant selon lui ses employés parmi les 25% les mieux payés aux Etats-Unis) et de prestations'.



Cette offre comporte aussi des engagements en termes de produits pour tous les sites UAW, ainsi qu'en termes de sécurité de l'emploi. 'En même temps, elle préserve la capacité de Ford à investir et à grandir', affirme le groupe.





