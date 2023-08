Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ford: nouvelle version du Transit Custom Nugget information fournie par Cercle Finance • 24/08/2023 à 14:05









(CercleFinance.com) - Ford fait part d'une toute nouvelle version de son véhicule de loisir, le Transit Custom Nugget, permettant pour la première fois aux clients de choisir des motorisations électrifiées à faible émission, ainsi qu'une nouvelle motorisation hybride rechargeable (PHEV).



Ce tout nouveau Ford Nugget a été développé en partenariat avec Westfalia, constructeur de camping-cars, et 'combine les dernières nouveautés en matière de fonctionnalités et d'aménagements intérieurs afin d'offrir des expériences plus agréables sur la route'.



Un premier modèle sera disponible à la commande chez les concessionnaires Ford à l'automne 2023 pour une livraison au printemps 2024, et d'autres modèles, y compris la motorisation PHEV, seront lancés dans les 12 mois suivants.





