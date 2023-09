Ford: menace de grève, le conflit social se durcit information fournie par Cercle Finance • 15/09/2023 à 12:40

(CercleFinance.com) - Ford annonce être en négociation avec le United Auto Workers (UAW), soit le syndicat des travailleurs de l'automobile alors que va expirer la convention collective en vigueur depuis quatre ans.



Le constructeur indique avoir soumis quatre propositions successives à l'UAW depuis le 29 août et assure que sa dernière offre était 'historiquement généreuse', incluant notamment 'd'importantes augmentations de salaires, davantage de congés payés ou encore des cotisations à une retraite complémentaire'.



Selon Ford, l'UAW lui a retourné une contre-proposition qui n'a pas beaucoup évolué par rapport aux revendications initiales du syndicat soumises le 3 août.



'Si elle était mise en oeuvre, cette proposition ferait plus que doubler les coûts de main-d'oeuvre actuels liés à l'UAW chez Ford, qui sont déjà nettement plus élevés que les coûts de main-d'oeuvre de Tesla, Toyota et d'autres constructeurs automobiles étrangers aux États-Unis qui utilisent une main-d'oeuvre non représentée par un syndicat', souligne Ford.



'Le syndicat a clairement indiqué qu'à moins que nous n'acceptions ses conditions non viables, il prévoit un arrêt de travail', poursuit Ford qui estime qu'une grève pourrait avoir de vastes conséquences sur l'entreprise.



'Ford reste absolument déterminé à parvenir à un accord qui récompense nos employés et protège la capacité de Ford à investir dans l'avenir alors que nous progressons dans la transformation de l'ensemble de l'industrie', ajoute le constructeur.