Ford: le titre monte, UBS initie sa couverture à 'achat'

(CercleFinance.com) - L'action Ford figure parmi les plus fortes hausses de l'indice S&P 500 mercredi matin à la Bourse de New York, portée par une note favorable des analystes d'UBS.



Vers 10h45 (heure de New York), le titre du constructeur automobile avance de 2,5%, surperformant largement un S&P en hausse de seulement 0,2%.



Dans une note sectorielle, UBS relève que le groupe est moins exposé à la concurrence des constructeurs chinois que ses homologues européens et salue l'attention qu'il semble porter à sa rentabilité plutôt qu'à la croissance de ses volumes dans l'électrique.



Dans ce contexte, UBS initie la couverture du titre à 'acheter' avec un objectif de cours de 15 dollars représentant un potentiel de hausse de 26%.





