Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ford: le syndicat UAW rejette les dernières propositions information fournie par Cercle Finance • 01/09/2023 à 16:45









(CercleFinance.com) - Le président du syndicat américain United Auto Workers, Shawn Fain, a rejeté vendredi les dernières propositions présentées par Ford, notamment en termes de revalorisation salariale.



Le plan de Ford prévoit, entre autres, une hausse générale des salaires de 9%, accompagnée d'une prime forfaitaire représentant une augmentation supplémentaire de 6%, soit un gain total de 15%.



L'UAW fait valoir qu'il réclame de son côté une augmentation salariale 'à deux chiffres', estimant que la hausse de 9% proposée par Ford ne couvre même pas le calcul de l'inflation.



Du côté de Ford, on souligne que les concessions offertes aux salariés leur permettraient de bénéficier d'une rémunération supérieure à celles offertes par Tesla ou les constructeurs automobiles étrangers présents aux Etats-Unis.



L'UAW a fixé au 14 septembre l'échéance d'une grève, au cas où ses négociations avec les 'Big Three', à savoir Ford, GM et Stellantis, ne devaient pas aboutir.



'Une grève potentielle dans le secteur automobile américain pourrait avoir d'importantes répercussions sur l'économie', prévient Joseph Amato, le directeur des investissements chez Neuberger Berman.



'Soyons clairs: il s'agit d'une situation potentiellement catastrophique pour GM et Ford alors que les deux groupes ont engagé une transformation massive vers l'électrique qui déterminera leur réussite future', renchérit Dan Ives, analyste chez Wedbush.



Le titre Ford avançait de 0,6% vendredi à la Bourse de New York après ces informations, mais accuse un repli de près de 9% sur le mois écoulé.





Valeurs associées FORD MOTOR Euronext Paris 0.00% FORD MOTOR NYSE +0.21%