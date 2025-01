Ford: le Ranger élu 'North American Truck of the Year 2025' information fournie par Cercle Finance • 10/01/2025 à 15:35









(CercleFinance.com) - Ford annonce que le Ford Ranger a été élu 'North American Truck of the Year 2025', marquant le cinquième titre consécutif pour un modèle de la marque.



Jim Baumbick, vice-président du développement avancé des produits, a déclaré: ' Ce prix célèbre le dévouement de notre équipe à repousser les limites pour les clients de camions intermédiaires. '



Le jury indépendant, composé de 50 journalistes nord-américains, évalue les véhicules sur des critères tels que l'innovation, la sécurité et la satisfaction du conducteur.





Valeurs associées FORD MOTOR 9,74 USD NYSE 0,00%