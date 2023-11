Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ford: le projet BlueOval Battery Park Michigan en bonne voie information fournie par Cercle Finance • 22/11/2023 à 15:50









(CercleFinance.com) - Ford fait part de son optimisme au sujet de sa stratégie de long terme pour les véhicules électriques.



Dans ce contexte, le constructeur revient sur BlueOval Battery Park Michigan, à Marshall, et confirme que le projet avance conformément au plan Ford+ de croissance et de création de valeur.



'Cependant, nous redimensionnons nos activités en équilibrant investissement, croissance et rentabilité', indique Ford qui précise que l'installation créera 'plus de 1700 emplois américains bien rémunérés pour produire une capacité prévue d'environ 20 GWh.'



Ford s'attend à ce que BlueOval Battery Park Michigan devienne la première usine de production de cellules de batteries LFP lorsqu'elle entrera en service, c'est-à-dire à compter de 2026.





Valeurs associées FORD MOTOR Euronext Paris 0.00% FORD MOTOR NYSE +1.08%