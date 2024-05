Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Ford: le CFO nommé vice-président pour début juin information fournie par Cercle Finance • 10/05/2024 à 15:10









(CercleFinance.com) - Ford fait part de la nomination début juin de John Lawler, directeur financier (CFO) depuis 2020 et l'un des architectes du plan Ford+, au poste de vice-président, élargissant ainsi ses responsabilités notamment pour 'aider à conduire les choix stratégiques futures'.



Par ailleurs, Sherry House, qui occupait récemment le poste de CFO du constructeur de véhicules électriques Lucid Motors, doit rejoindre Ford dans le cadre d'un plan qui la verra succéder à John Lawler comme CFO du groupe début 2025.



Entretemps, en tant que vice-présidente finance, elle supervisera l'analyse et la planification financières, ainsi que les organisations financières pour les activités automobiles du groupe : Ford Blue, Ford Pro et Ford Model e.





