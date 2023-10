Ford: la conduite 'mains libres' autorisée en Espagne information fournie par Cercle Finance • 06/10/2023 à 17:16

(CercleFinance.com) - Premier constructeur automobile à avoir reçu l'autorisation d'introduire la conduite mains libres sur autoroute en Espagne, Ford vise désormais à étendre la disponibilité de sa technologie Ford BlueCruise à davantage de clients en Europe.



Après la Grande-Bretagne et l'Allemagne, l'Espagne est ainsi le troisième pays européen à autoriser l'utilisation du BlueCruise (par ailleurs déjà autorisé aux États-Unis et au Canada).



Les clients en Grande-Bretagne équipés de véhicules Mustang Mach-E équipés de BlueCruise utilisent aujourd'hui BlueCruise sur des autoroutes désignées, appelées zones bleues, contribuant ainsi à rendre la conduite ' plus facile et plus agréable, en particulier pour les longs trajets ou les déplacements quotidiens dans la circulation ', assure le constructeur.



Ford précise que plus de 260 000 de ses véhicules Ford et Lincoln sont équipés de BlueCruise sur les routes dans le monde. Les clients ont également passé plus de 1,8 million d'heures à profiter et à utiliser BlueCruise et ont parcouru 125 millions de kilomètres en mains libres.