Ford investit dans une usine de fabrication de cathodes

(AOF) - SK On, EcoProBM et Ford annoncent un investissement de 1,2 milliard de dollars canadiens pour la construction d'une usine de fabrication de cathodes qui fournira les matériaux nécessaires aux batteries des futurs véhicules électriques de Ford. Lorsque la production commencera au cours du premier semestre 2026, le site aura la capacité de produire jusqu'à 45 000 tonnes de matériaux actifs cathodiques par an.

Cette nouvelle installation - le premier investissement de Ford au Québec - fait partie du plan du constructeur automobile visant à localiser le traitement des matières premières clés des batteries dans les régions où il produit des voitures électriques.

EcoPro CAM Canada LP fabriquera des matériaux actifs de cathode et, plus précisément, du nickel-cobalt-manganèse (NCM) de haute qualité pour les batteries rechargeables qui visent des niveaux de performance plus élevés et une meilleure autonomie des véhicules électriques par rapport aux produits existants, grâce en partie à la technologie de gradient de coque (CSG) d'EcoPro.