Ford investit 5 MdUSD dans une nouvelle plateforme EV
information fournie par Cercle Finance 11/08/2025 à 18:14

(Zonebourse.com) - Ford annonce un investissement d'environ 5 MdUSD pour développer la Ford Universal EV Platform et un nouveau système de production destiné à fabriquer une gamme de véhicules électriques abordables.

Le projet comprend 2 MdUSD pour moderniser l'usine de Louisville (Kentucky), où sera assemblé dès 2027 un pick-up électrique quatre portes d'entrée de gamme autour de 30 000 USD, et 3 MdUSD pour BlueOval Battery Park Michigan, dédié aux batteries prismatic LFP.

L'ensemble créera ou sécurisera près de 4 000 emplois. La nouvelle architecture réduit de 20% le nombre de pièces, de 25% les fixations et de 15% le temps d'assemblage, tout en améliorant ergonomie, qualité et coûts.

Ce modèle offrira plus d'espace que le Toyota RAV4 et des performances comparables à la Mustang EcoBoost.

Valeurs associées

FORD MOTOR
11,155 USD NYSE -1,59%
