Ford investit 3 milliards pour ouvrir au Canada une troisième usine de gros pick-up

Le constructeur américain Ford a annoncé jeudi un investissement de trois milliards de dollars au Canada, dont 2,3 milliards pour installer une chaîne d'assemblage supplémentaire du pick-up F-Series Super Duty car les deux usines déjà existantes "opèrent à pleine capacité".

Le site d'Oakville devait être converti pour produire de nouveaux modèles de SUV électriques, qui devaient arriver sur le marché en 2025.

Mais le constructeur a annoncé début avril le décalage de ce lancement de deux ans, arguant vouloir profiter des dernières avancées en matière de batteries.

Selon un communiqué du constructeur, le complexe d'Oakville (Ontario, Canada) va être aménagé pour commencer en 2026 à produire ces véhicules très utilisés dans l'industrie, avec une capacité maximale au départ de 100.000 pick-up par an.

"Le Super Duty est un outil fondamental pour les entreprises et pour les gens dans le monde entier et, même avec la Kentucky Truck Plant (KTP) et l'Ohio Assembly Plant fonctionnant à plein régime, nous ne pouvons répondre à la demande", a commenté Jim Farley, patron de Ford, cité dans le communiqué.

Il fait référence aux deux sites, situés aux Etats-Unis, qui ont déjà fabriqué plus de 200.000 exemplaires de ce modèle "très populaire et très rentable" pour professionnels au premier semestre 2024.

La F-Series est la famille de pick-up la plus vendue aux Etats-Unis depuis 47 ans et au Canada depuis 58 ans.

Aucune précision n'a été fournie jeudi au sujet du projet de conversion aux véhicules électriques.

Mais M. Farley a assuré de l'engagement de Ford envers les véhicules électriques, affirmant que de gros pick-up utilitaires à motorisation électriques seraient aussi produits à terme sur ce site.

Oakville devrait employer environ 1.800 personnes -soit 400 de plus qu'avec le projet initial de conversion électrique- mais l'investissement de Ford va également concerner plusieurs autres usines qui vont l'approvisionner, avec des recrutements et des heures supplémentaires en particulier.

Au total, dix usines du constructeur aux Etats-Unis -employant 20.000 personnes- vont alimenter celle d'Oakville.

Ford affirme que la production de ses pick-up soutient directement ou indirectement plus de 500.000 emplois sur le sol américain.