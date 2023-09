Ford interrompt la construction d'une usine de batteries pour véhicules électriques

AOF - EN SAVOIR PLUS

(AOF) - Ford a annoncé lundi l’interruption des travaux de construction d'une usine de batteries pour véhicules électriques dans le Michigan, d'un coût de 3,5 milliards de dollars, invoquant des inquiétudes quant à sa capacité à exploiter le site de manière compétitive alors que les négociations avec les grévistes restent bloquées. Le président de l'United Auto Workers (UAW), Shawn Fain, a dénoncé « une menace honteuse et à peine voilée » de supprimer des emplois. « Nous demandons simplement une transition équitable vers les véhicules électriques » a-t-il ajouté.

