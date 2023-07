Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ford: hausse des ventes de 9,9% au 2e trimestre aux USA information fournie par Cercle Finance • 06/07/2023 à 16:00









(CercleFinance.com) - Ford annonce avoir vendu un total de 531 662 véhicules aux Etats-Unis au cours du 2e trimestre, un chiffre en hausse de 9,9% par rapport à la même période un an plus tôt.



Toujours aux USA et au 2e trimestre, le constructeur voit ses ventes de véhicules hybrides progresser de 15,7% (34 589 véhicules) devant les voitures à moteur thermique (+10% à 482 230 unités). En revanche, les ventes de véhicules électriques reculent de 2,8%.



En ce qui concerne les types de véhicules, les fourgons/camions (Trucks) ont le vent en poupe à +26,2% de ventes tandis que les ventes du segment 'Cars' reculent de 12,4% et celles des SUV sont à -5%, toujours par rapport au 2e trimestre 2022.





