Ford et General Motors en pourparlers avec First Brands au sujet d'un financement de sauvetage, selon le FT

Ford F.N et General Motors GM.N sont en négociations avec le fournisseur de pièces automobiles en faillite First Brands Group au sujet d'un montage financier potentiel pour maintenir l'entreprise en activité pendant la procédure du chapitre 11, a rapporté le Financial Times lundi, citant plusieurs personnes familières avec le dossier.

Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement cette information. Ford, GM et First Brands n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires en dehors des heures de bureau.

Les pourparlers se sont intensifiés ces derniers jours, le fournisseur basé dans l'Ohio s'efforçant de lever des fonds et de gagner du temps pour poursuivre la vente, a rapporté le FT, ajoutant que les discussions approchaient de la "ligne d'arrivée", bien qu'un accord puisse encore tomber à l'eau.

Bien que plusieurs constructeurs soient impliqués dans les discussions, Ford est "probablement le plus exposé et celui qui court le plus de risques", selon le rapport.

First Brands a déclaré lundi à l'adresse qu'elle avait commencé à réduire certaines de ses activités en Amérique du Nord, notamment ses unités Brake Parts, Cardone et Autolite, tout en maintenant d'autres activités opérationnelles, alors qu'elle cherche des acheteurs pour ces actifs.