Ford : entre résultats trimestriels meilleurs que prévu et révision de certains objectifs

(AOF) - Au troisième trimestre, le bénéfice net de Ford s’est élevé à 2,4 milliards de dollars, contre 900 000 millions de dollars un an plus tôt. Parallèlement, le bénéfice par action ajusté et dilué a atteint 0,45 dollar, soit 0,04 cent de moins qu’il y a un an, mais au-dessus des prévisions qui étaient de seulement 0,35 cent. Le chiffre d’affaires trimestriel a quant à lui battu un record à 50,5 milliards de dollars. Malgré ces données globalement supérieures aux attentes, le constructeur automobile américain a révisé à la baisse certaines de ses prévisions annuelles.

Il table désormais sur un Ebit ajusté annuel entre 6 et 6,5 milliards de dollars, contre une précédente fourchette allant de 6,5 à 7,5 milliards de dollars. Le flux de trésorerie libre ajusté devrait être compris entre 2 et 3 milliards de dollars. Précédemment, il était prévu entre 3,5 et 4,5 milliards de dollars.

Ces révisions à la baisse sont liées à la société Novelis, un fournisseur d'aluminium pour les constructeurs automobiles, dont l'un des sites de production a été ravagé par un incendie au début du mois d'octobre. Ford précise que l'impact lié à Novelis devrait être de 1,5 à 2 milliards de dollars sur l'Ebit ajusté en 2025, puis à au moins 1 milliard de dollars en 2026.

