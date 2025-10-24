 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 184,08
-0,51%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Ford : entre résultats trimestriels meilleurs que prévu et révision de certains objectifs
information fournie par AOF 24/10/2025 à 14:42

(AOF) - Au troisième trimestre, le bénéfice net de Ford s’est élevé à 2,4 milliards de dollars, contre 900 000 millions de dollars un an plus tôt. Parallèlement, le bénéfice par action ajusté et dilué a atteint 0,45 dollar, soit 0,04 cent de moins qu’il y a un an, mais au-dessus des prévisions qui étaient de seulement 0,35 cent. Le chiffre d’affaires trimestriel a quant à lui battu un record à 50,5 milliards de dollars. Malgré ces données globalement supérieures aux attentes, le constructeur automobile américain a révisé à la baisse certaines de ses prévisions annuelles.

Il table désormais sur un Ebit ajusté annuel entre 6 et 6,5 milliards de dollars, contre une précédente fourchette allant de 6,5 à 7,5 milliards de dollars. Le flux de trésorerie libre ajusté devrait être compris entre 2 et 3 milliards de dollars. Précédemment, il était prévu entre 3,5 et 4,5 milliards de dollars.

Ces révisions à la baisse sont liées à la société Novelis, un fournisseur d'aluminium pour les constructeurs automobiles, dont l'un des sites de production a été ravagé par un incendie au début du mois d'octobre. Ford précise que l'impact lié à Novelis devrait être de 1,5 à 2 milliards de dollars sur l'Ebit ajusté en 2025, puis à au moins 1 milliard de dollars en 2026.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Automobile / Equipementiers

Valeurs associées

FORD MOTOR
12,310 USD NYSE 0,00%
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank