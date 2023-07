Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ford: en léger repli, un analyste dégrade son conseil information fournie par Cercle Finance • 31/07/2023 à 17:23









(CercleFinance.com) - Ford cède près de 1% à New York, alors que Jefferies a annoncé ce matin avoir dégradé sa recommandation sur le titre, ramenée de 'achat' à 'conserver', avec un objectif de cours réduit de 17 à 15 dollars.



Dans une note de recherche, l'intermédiaire financier salue les résultats de deuxième trimestre meilleurs que prévu du constructeur automobile américain, qu'il attribue notamment au reflux des pressions inflationnistes.



L'analyste estime néanmoins que l'ajustement des objectifs de sa division de véhicules électriques 'Model e' constitue une déception à peine quelques semaines après que le groupe a déclaré vouloir mettre fin à la grande volatilité de ses performances opérationnelles.





