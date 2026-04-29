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Ford en hausse après avoir revu à la hausse ses prévisions de bénéfices annuels
information fournie par Reuters 29/04/2026 à 22:30

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

29 avril - ** L'action Ford F.N progresse de 2,9% pour s'établir à environ 12,6 dollars dans les échanges après clôture

** La société relève de 500 millions de dollars ses prévisions d'Ebit ajusté pour l'exercice 2026 , grâce à d'importants remboursements de droits de douane

** Toutefois, le groupe indique qu'il reste confronté à une hausse des coûts des matières premières alors qu'il s'efforce de s'approvisionner en aluminium pour ses pick-up F-150, très rentables

** Ford table désormais sur un Ebit ajusté pour 2026 compris entre 8,5 et 10,5 milliards de dollars, contre une fourchette de 8 à 10 milliards de dollars précédemment

** La société annonce un BPA ajusté de 66 cents au premier trimestre, contre 14 cents un an plus tôt

** Chiffre d'affaires trimestriel de 43,25 milliards de dollars, contre 40,66 milliards un an plus tôt

** À la clôture d'hier, l'action avait perdu environ 6,7% depuis le début de l'année

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