Ford: distingué pour ses innovations à Francfort information fournie par Cercle Finance • 17/07/2023 à 11:52

(CercleFinance.com) - Ford indique avoir été nommé 'Marque généraliste la plus innovante 2023' lors de la remise annuelle des prix AutomotiveINNOVATIONS, remportant au passage les premiers prix dans les catégories 'Conduite autonome et ADAS' et 'Services de voiture connectée'.



Ces distinctions lui ont été décernées lors d'un événement organisé le 13 juillet à Francfort, par le Centre of Automotive Management et PricewaterhouseCoopers, après examen des innovations de 29 groupes automobiles mondiaux représentant plus de 80 marques.



Au total, 1.088 innovations ont été examinées au cours du processus d'évaluation des prix 2023. Le constructeur automobile américain a obtenu une note globale de 91,2 points, devant VW (82 points) et Toyota (64,6 points).