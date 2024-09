Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Ford: départ à la retraite du patron de Ford Pro information fournie par Cercle Finance • 12/09/2024 à 15:27









(CercleFinance.com) - Ford a annoncé jeudi le prochain départ à la retraite de Ted Cannis, l'actuel directeur de sa division de véhicules commerciaux Ford Pro.



Le groupe automobile américain précise que le cadre dirigeant quittera l'entreprise à la fin du mois de septembre après une carrière de 35 ans passées au sein de la société.



Il sera remplacé, à titre intérimaire, par Andrew Frick, le patron de la branche de véhicules thermiques Ford Blue, en attendant que le nom de son successeur ait été désigné.



Ted Cannis, qui avait pris la direction de Ford Pro au moment de sa création en 2021, a transformé l'entité en une société à forte croissance et à marges élevées qui devrait générer cette année un chiffre d'affaires de 70 milliards de dollars.



Il était également, depuis 2023, le responsable de la filiale FCSD de Ford, qui prend non seulement en charge la livraison de pièces détachées, mais aussi la fabrication d'accessoires et la personnalisation des véhicules.



C'est Daniel Justo, l'actuel directeur financier de Ford Blue, qui est appelé à lui succéder à la tête de FCSD.





