CAC 40
7 974,80
+0,04%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Ford dégringole après un rapport selon lequel un incendie chez un de ses principaux fournisseurs devrait perturber ses activités pendant des mois
information fournie par Reuters 07/10/2025 à 16:26

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(ajoute des mouvements d'actions pour BorgWarner et Lear Corp)

7 octobre - ** Les actions du constructeur automobile Ford F.N chutent de 5,8 % à 11,97 $

** L'incendie qui s'est déclaré dans l'usine d'aluminium de Novelis à New York va perturber les activités de Ford et d'autres constructeurs automobiles pendant des mois, a rapporté le Wall Street Journal lundi

** Ford, le plus grand utilisateur d'aluminium de l'usine, informera probablement les investisseurs de l'impact potentiel lors de l'annonce de ses résultats trimestriels plus tard ce mois-ci

** Novelis, le plus grand recycleur d'aluminium au monde, a signalé un incendie dans son usine d'Oswego le 16 septembre, qui n'a pas fait de blessés

** Dans une déclaration à Reuters lundi, Novelis - qui appartient à l'entreprise indienne Hindalco HALC.NS - a indiqué qu'elle prévoyait le redémarrage des activités du laminoir à chaud de l'usine d'Oswego d'ici le premier trimestre 2026

** Les fournisseurs de pièces automobiles BorgWarner BWA.N et Lear Corp LEA.N en baisse respectivement de 4,6% et 2,3%

** En incluant les mouvements de la séance, l'action est en hausse de 20,7 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

Aluminium alloy
2 509,00 USD LME 0,00%
BORGWARNER
42,220 USD NYSE -4,97%
FORD MOTOR
11,908 USD NYSE -6,35%
LEAR
100,013 USD NYSE -2,84%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

