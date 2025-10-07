Ford dégringole après un rapport selon lequel un incendie chez un de ses principaux fournisseurs devrait perturber ses activités pendant des mois

7 octobre - ** Les actions du constructeur automobile Ford F.N chutent de 5,8 % à 11,97 $

** L'incendie qui s'est déclaré dans l'usine d'aluminium de Novelis à New York va perturber les activités de Ford et d'autres constructeurs automobiles pendant des mois, a rapporté le Wall Street Journal lundi

** Ford, le plus grand utilisateur d'aluminium de l'usine, informera probablement les investisseurs de l'impact potentiel lors de l'annonce de ses résultats trimestriels plus tard ce mois-ci

** Novelis, le plus grand recycleur d'aluminium au monde, a signalé un incendie dans son usine d'Oswego le 16 septembre, qui n'a pas fait de blessés

** Dans une déclaration à Reuters lundi, Novelis - qui appartient à l'entreprise indienne Hindalco HALC.NS - a indiqué qu'elle prévoyait le redémarrage des activités du laminoir à chaud de l'usine d'Oswego d'ici le premier trimestre 2026

** Les fournisseurs de pièces automobiles BorgWarner BWA.N et Lear Corp LEA.N en baisse respectivement de 4,6% et 2,3%

** En incluant les mouvements de la séance, l'action est en hausse de 20,7 % depuis le début de l'année