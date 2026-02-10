Ford : BPA et chiffre d'affaires en baisse au 4ème trimestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

10 février - ** Les actions de Ford Motor F.N ont augmenté de ~1% mardi avant la publication du rapport trimestriel après la clôture du marché

** Les analystes de Wall Street prévoient en moyenne que le constructeur automobile publiera un bénéfice par action ajusté de 0,19 $ au quatrième trimestre, contre 0,39 $ au même trimestre de l'année précédente, sur un chiffre d'affaires de 41,83 milliards de dollars, ce qui représenterait une baisse de 6,9 % par rapport aux 44,94 milliards de dollars de l'année précédente, selon les dernières données de LSEG

** Au cours des 8 derniers trimestres, le BPA de Ford a largement dépassé les attentes à 7 reprises, avec un écart de ~31% au T2 2024, tandis que le chiffre d'affaires a également battu les attentes à 7 reprises, mais a été inférieur de moins de 1% au consensus au T1 2024 ** En décembre, Ford a averti qu'il prendrait une dépréciation de 19,5 milliards de dollars en annonçant qu'il éliminait plusieurs modèles de véhicules électriques, dans le cadre d'un retrait des modèles alimentés par batterie en réponse aux politiques de l'administration Trump et à l'affaiblissement de la demande de véhicules électriques. La société a annoncé un virage radical vers les modèles à essence et hybrides ** En octobre, Ford a réduit ses prévisions de bénéfices annuels , citant les retombées d'un incendie chez un fournisseur d'aluminium essentiel, qui devrait entraver la production de certains véhicules lucratifs jusqu'à la fin de l'année

** L'action s'est échangée pour la dernière fois à 13,73 $, la prévision médiane étant de 13,50 $, en hausse par rapport à 13,25 $ il y a un mois, selon LSEG, qui indique 23 notations d'analystes: 1 'strong buy', 2 'buy', 18 'hold', 1 'sell', 1 'strong sell'

** Depuis le début de l'année, les actions Ford ont augmenté de 4,6 % contre une baisse de 2,2 % pour l'indice S&P 500 des produits de consommation discrétionnaire .SPLRCD .