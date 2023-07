Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ford: baisse de prix en perspective pour le F-150 Lightning information fournie par Cercle Finance • 17/07/2023 à 14:55









(CercleFinance.com) - Ford annonce que l'augmentation de la capacité de son site du Michigan associée à la baisse des prix des matières premières des batteries, va permettre de réduire le prix de vente de son F-150 Lightning.



Le Rouge Electric Vehicle Center du Ford, dans le Michigan, est ainsi temporairement fermé dans le cadre des mises à niveau du site. L'objectif est de pouvoir tripler les capacités annuelles de l'usine et de produire jusqu'à 150 000 camions F-150 Lightning par an à compter du prochain automne.



Ford rappelle par ailleurs qu'à partir du début de l'année 2024, tous les clients du F-150 Lightning auront accès à plus de 12 000 Superchargeurs Tesla aux États-Unis et au Canada.





Valeurs associées FORD MOTOR Euronext Paris 0.00% FORD MOTOR NYSE 0.00%