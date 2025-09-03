 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Ford augmente ses ventes américaines de près de 4% en août
information fournie par Cercle Finance 03/09/2025 à 15:40

(Zonebourse.com) - Ford indique avoir vendu 190 206 véhicules aux Etats-Unis au mois d'août, un nombre en augmentation de 3,9% en comparaison annuelle, portant le cumul sur les huit premiers mois de 2025 à plus de 1,49 millions (+6,6%).

Cette croissance le mois dernier a été emmenée par les ventes de véhicules électrifiés, en augmentation de 16,2% (dont +14,5% pour l'hybride et +19,3% pour l'électrique), tandis que celles de véhicules thermiques ont progressé de 2%.

Parmi les types de véhicules, le constructeur automobile revendique en particulier une progression de 6,2% pour ses SUV en août, dont des croissances de 53,7% pour Expedition, de 32% pour Bronco et de 22% pour Explorer.

