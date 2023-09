Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ford: 'augmentation substantielle' pour 8000 employés information fournie par Cercle Finance • 07/09/2023 à 15:00









(CercleFinance.com) - Ford indique que près de 8000 de ses employés représentés par l'UAW ont reçu une augmentation substantielle de leurs salaires à l'occasion de Labor Day, leur permettant de gagner maintenant en moyenne 4,33 dollars de plus par heure, soit 9000 dollars par an.



Cette hausse, qui pourrait atteindre 10000 dollars par an au fil du temps, a été négociée en 2019 par le constructeur automobile avec le syndicat, pour réduire le temps qu'il faut aux travailleurs pour atteindre le taux salarial maximal moyen.



'80% des 57000 employés horaires de Ford représentés par l'UAW sont désormais au taux salarial maximal - 32 dollars par heure en moyenne, non compris les heures supplémentaires', précise le groupe de Dearborn (Michigan).





