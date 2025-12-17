 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Ford annule un contrat de 6,5 milliards de dollars portant sur des batteries pour véhicules électriques avec la société sud-coréenne LG Energy Solution
information fournie par Reuters 17/12/2025 à 10:20

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Plus de détails, plus de contexte)

La société sud-coréenne LG Energy Solution 373220.KS a déclaré mercredi queFord Motor

F.N avait mis fin à un contrat de fourniture de batteries pour véhicules électriques (EV) d'une valeur d'environ 9,6 billions de wons (6,50 milliards de dollars).

Le fabricant de batteries sud-coréen a déclaré dans un document réglementaire que la résiliation faisait suite à une notification de Ford après que le constructeur automobile ait décidé d'arrêter la production de certains modèles de véhicules électriques en raison de changements politiques et de l'évolution des perspectives de la demande en matière de véhicules électriques.

En octobre dernier, LGES a signé deux contrats pour fournir des batteries de VE à Ford Motor en Europe à partir de 2026 et 2027 .

Ford a déclaré lundi qu'il prendrait une dépréciation de 19,5 milliards de dollars et qu'il supprimerait plusieurs modèles de véhicules électriques dans l'exemple le plus dramatique à ce jour du retrait de l'industrie automobile des modèles alimentés par batterie en réponse aux politiques de l'administration Trump et à l'affaiblissement de la demande de VE.

La semaine dernière, le fabricant de batteries sud-coréen SK On a déclaré qu'il avait décidé de mettre fin à sa coentreprise avec Ford pour leurs usines de batteries communes aux États-Unis .

En 2022, SK On et Ford ont investi 11,4 milliards de dollars pour construire les usines de batteries communes aux États-Unis.

(1 $ = 1 478,0600 won)

Valeurs associées

FORD MOTOR
13,655 USD NYSE +0,07%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Les valeurs de la journée sur les marchés américains (Crédit: Scott Beale / Flickr)
    USA-Les valeurs à suivre à Wall Street
    information fournie par Reuters 17.12.2025 11:50 

    Principales valeurs à suivre mercredi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de 0,21% pour le Dow Jones .DJI , de 0,33% pour le Standard & Poor's-500 .SPX et de 0,38% pour le Nasdaq .IXIC . * AMAZON

  • L'inflation au sein de la zone euro est restée stable en novembre, ressortant à 2,1% sur un an, selon une nouvelle estimation d'Eurostat ( AFP / JOHN THYS )
    Zone euro : l'inflation ressort inchangée en novembre, à la veille de la réunion de la BCE
    information fournie par AFP 17.12.2025 11:49 

    L'inflation au sein de la zone euro est restée stable en novembre, ressortant à 2,1% sur un an, selon une nouvelle estimation d'Eurostat, confortant les attentes d'une nouvelle pause de la BCE à la veille de sa réunion de politique monétaire. Le bureau de statistiques ... Lire la suite

  • Un drapeau de l'Union britannique et un drapeau de l'Union européenne sont suspendus à un immeuble du centre de Londres
    La GB va réintégrer le programme Erasmus+ de l'UE
    information fournie par Reuters 17.12.2025 11:28 

    La Grande-Bretagne et l'Union européenne (UE) se sont mises d'accord mercredi pour permettre aux étudiants britanniques de réintégrer le populaire programme d'échange d'étudiants du bloc, Erasmus+, manifestation modeste mais symbolique de l'amélioration des relations ... Lire la suite

  • Abdoul Aziz Baldé, dont le fils a disparu au large du Maroc après avoir tenté de migrer vers l'Europe clandestinement par la mer, pose pour un portrait le 25 septembre 2025, dans une banlieue de la capitale guinéenne Conakry ( AFP / PATRICK MEINHARDT )
    En Guinée, la déchirante quête des familles des jeunes disparus de la migration
    information fournie par AFP 17.12.2025 11:23 

    "Je sais que le bateau sur lequel mon fils était embarqué a coulé, mais on ne nous a pas montré son corps. Alors dire que le petit est décédé, je ne sais pas...", lâche dans un sanglot Abdoul Aziz Baldé, dont le fils, Idrissa, parti de Guinée à la recherche d'un ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank