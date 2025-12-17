Ford annule un contrat de 6,5 milliards de dollars portant sur des batteries pour véhicules électriques avec la société sud-coréenne LG Energy Solution

La société sud-coréenne LG Energy Solution 373220.KS a déclaré mercredi queFord Motor

F.N avait mis fin à un contrat de fourniture de batteries pour véhicules électriques (EV) d'une valeur d'environ 9,6 billions de wons (6,50 milliards de dollars).

Le fabricant de batteries sud-coréen a déclaré dans un document réglementaire que la résiliation faisait suite à une notification de Ford après que le constructeur automobile ait décidé d'arrêter la production de certains modèles de véhicules électriques en raison de changements politiques et de l'évolution des perspectives de la demande en matière de véhicules électriques.

En octobre dernier, LGES a signé deux contrats pour fournir des batteries de VE à Ford Motor en Europe à partir de 2026 et 2027 .

Ford a déclaré lundi qu'il prendrait une dépréciation de 19,5 milliards de dollars et qu'il supprimerait plusieurs modèles de véhicules électriques dans l'exemple le plus dramatique à ce jour du retrait de l'industrie automobile des modèles alimentés par batterie en réponse aux politiques de l'administration Trump et à l'affaiblissement de la demande de VE.

La semaine dernière, le fabricant de batteries sud-coréen SK On a déclaré qu'il avait décidé de mettre fin à sa coentreprise avec Ford pour leurs usines de batteries communes aux États-Unis .

En 2022, SK On et Ford ont investi 11,4 milliards de dollars pour construire les usines de batteries communes aux États-Unis.

(1 $ = 1 478,0600 won)