Ford Afrique du Sud va licencier plus de 470 travailleurs dans ses usines de voitures et de moteurs

L'unité sud-africaine de Ford Motor F.N prévoit de licencier plus de 470 employés afin d'ajuster sa capacité de production aux demandes actuelles et futures du marché, a déclaré jeudi le syndicat sud-africain Solidarity.

Ford a envoyé une notification officielle au syndicat et à d'autres, les informant de son intention, a indiqué Solidarity dans un communiqué.

Les emplois concernés sont 391 postes d'opérateurs dans l'usine d'assemblage automobile de Silverton à Pretoria, 73 dans l'usine de moteurs de Struandale à Gqeberha et 10 postes administratifs, a précisé le syndicat.

Ford Motor Company of Southern Africa a confirmé les licenciements, déclarant dans un communiqué qu'elle procédait aux ajustements nécessaires de ses opérations de fabrication dans les deux usines.

"Ces changements s'inscrivent dans le cadre de nos efforts continus visant à optimiser la production et à répondre à l'évolution de la demande du marché", a ajouté Ford.

Les pressions économiques, les incertitudes politiques internationales et les politiques défavorables du gouvernement rendent l'industrie de moins en moins compétitive, a déclaré Willie Venter, secrétaire général adjoint de Solidarity.

"Lorsqu'un géant de l'automobile comme Ford prend des mesures aussi radicales, c'est un avertissement pour l'ensemble du secteur. Nous craignons que d'autres réductions d'effectifs soient inévitables si les conditions ne s'améliorent pas rapidement", a déclaré Willie Venter.

"Sans une intervention sérieuse et une réforme économique de la part de notre gouvernement, notre pays devra supporter encore plus de pertes d'emplois."

L'industrie automobile sud-africaine emploie directement 115 000 personnes, dont plus de 80 000 dans la seule fabrication de composants. La faiblesse des ventes nationales de voitures fabriquées localement, l'afflux d'importations et les faibles niveaux de contenu local ont entraîné 12 fermetures d'entreprises et plus de 4 000 pertes d'emplois dans l'industrie automobile et des pièces détachées sud-africaine en deux ans, a déclaré le ministre du commerce au début de ce mois.

Le directeur général de Toyota South Africa a déclaré à Reuters ce mois-ci que les sept grands constructeurs automobiles d'Afrique du Sud, dont Ford, Volkswagen VOWG.DE et Mercedes-Benz MBGn.DE , ont envoyé au ministre du commerce un document de recommandations politiques sur la manière de soutenir et de protéger l'industrie locale.