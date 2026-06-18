Ford accuse le cabinet d'avocats des plaignants de facturer comme travail d'avocat des tâches effectuées par du personnel étranger peu rémunéré

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par David Thomas

Le constructeur automobile américain Ford Motor Company F.N a intenté jeudi une action en justice contre un cabinet d’avocats californien, l’accusant d’avoir abusé de la “Lemon Law” (loi sur les véhicules défectueux) de l’État en déposant des demandes frauduleuses de remboursement d’honoraires d’avocat. Il s’agit de sa dernière initiative en date pour lutter contre ce qu’il qualifie de “tactiques abusives” de la part des avocats des plaignants.

* Ford a poursuivi en justice devant un tribunal fédéral le cabinet d’avocats Quill & Arrow, basé à Los Angeles , en l’accusant d’avoir falsifié des relevés de facturation d’avocats en attribuant à ses propres avocats des tâches effectuées par des non-avocats, notamment des prestataires étrangers travaillant comme assistants virtuels.

* Le constructeur automobile a déclaré que Quill & Arrow était une “usine à facturation frauduleuse et illégale” conçue pour tirer profit de la “Lemon Law” californienne.

* Cette loi californienne, officiellement appelée “Song-Beverly Consumer Warranty Act”, autorise les avocats à percevoir des honorairesauprès des constructeurs automobiles en contrepartiedu travail qu’ils effectuent pour représenter les propriétaires de véhicules qui obtiennent gain de cause dans le cadre de poursuites pour défauts automobiles.

* Quill & Arrow aurait confié ces tâches à des prestataires étrangers travaillant comme assistants virtuels et rémunérés à peine 13 dollars de l’heure, avant d’attribuer ce travail à des avocats californiens facturant entre 350 et 950 dollars de l’heure, selon la plainte.

* Ford estime avoir versé à Quill & Arrow plus de 50 millions de dollars d’honoraires depuis janvier 2021, et affirme qu’au moins la moitié de ces honoraires ont été “obtenus de manière frauduleuse et illégale grâce aux fausses déclarations systématiques de Quill”.

* Doug Lampe, l’avocat de Ford, a déclaré dans un communiqué que le stratagème de Quill & Arrow avait été rendu possible par “les lacunes de la loi californienne sur les véhicules défectueux”.

* Jonathan Shirian, associé gérant de Quill & Arrow, a qualifié dans un communiqué la plainte de Ford de “simple tentative visant à réduire au silence les cabinets qui oseraient les tenir pour responsables et demander justice pour les consommateurs”.

* Ford fait appel du rejet, en mars , d’une autre action en justice qu’elle avait intentée contre d’autres avocats et cabinets d’avocats californiens, leur reprochant d’avoir frauduleusement gonflé leurs honoraires au titre de la loi californienne sur les véhicules défectueux, avec notamment des allégations selon lesquelles un seul avocat aurait facturé plus de 57 heures en une seule journée.