Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Ford: accord pour du lithium au Chili information fournie par Cercle Finance • 22/05/2023 à 16:43

(CercleFinance.com) - La Sociedad Química y Minera de Chile S.A. (SQM) et Ford Motor Company ont annoncé un accord stratégique à long terme visant à garantir l'approvisionnement en produits de lithium de haute qualité pour la production de véhicules électriques.



L'accord entre Ford et SQM garantira la fourniture de carbonate de lithium et d'hydroxyde de lithium de qualité batterie, des composants essentiels pour la fabrication de batteries de véhicules électriques de haute performance.



L'origine du lithium de SQM devrait aider les véhicules Ford à bénéficier du crédit d'impôt à la consommation IRA et contribuera à soutenir ses projets de production de véhicules électriques et d'expansion de sa présence sur les marchés mondiaux de la mobilité électrique.



' Cette alliance permettra aux deux entreprises de contribuer davantage à la décarbonisation de la planète à l'échelle mondiale ', a déclaré Carlos Díaz, vice-président chargé du lithium chez SQM.



Lisa Drake, vice-présidente de Ford chargée de l'industrialisation des VE a ajouté : ' Travailler ensemble aide Ford à renforcer ses plans pour sécuriser le lithium dont nous avons besoin et pour réduire les risques de nos plans de production de millions de VE au fil du temps. '