Ford: accord avec l'italien Iveco sur un projet de cabine information fournie par Cercle Finance • 11/03/2025 à 16:01









(CercleFinance.com) - Ford Trucks, la marque de poids lourds de Ford, a annoncé mardi la signature d'un accord avec le constructeur italien Iveco en vue du développement en commun d'une nouvelle cabine pour poids lourds.



Dans un communiqué, les deux groupes disent vouloir miser sur le confort, la sécurité, l'aérodynamisme et la modularité de ces nouvelles cabines, dont la mise en production est envisagée d'ici à 2028.



Le montant total des investissements que Ford Trucks et Iveco ont prévu de débloquer est estimé à 343 millions d'euros.



Cet accord fait suite au protocole d'accord (MoU) non contraignant qui avait été dévoilé l'an dernier par les deux sociétés, désormais appelé à devenir un projet opérationnel.





