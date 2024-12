Ford:a remporté les meilleurs prix sur la sécurité de l'IIHS information fournie par Cercle Finance • 17/12/2024 à 16:50









(CercleFinance.com) - Le Ford Mustang Mach-E 2024 et le F-150 2024-25 ont remporté les meilleurs prix de sécurité de l'Insurance Institute for Highway Safety (IIHS).



La Mustang Mach-E 2024 a reçu le prix Top Safety Pick+ pour les modèles construits après août 2024, tandis que les modèles de camionnettes F-150 2024-25 ont remporté le prix Top Safety Pick pour les modèles construits après septembre 2024.



Ces prix récompensent les véhicules qui obtiennent un rendement élevé dans les évaluations de résistance aux chocs et des collisions de l'IIHS.



' Nos évaluations internes rigoureuses de la sécurité garantissent que les produits Ford et Lincoln répondent aux normes les plus élevées ', a déclaré Bob Holycross, directeur du développement durable, de l'environnement et de la sécurité de Ford.





