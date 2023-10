Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ford: a fait le point sur ses négociations avec l'UAW information fournie par Cercle Finance • 02/10/2023 à 16:20









(CercleFinance.com) - Ford a présenté vendredi dernier l'avancée de ses négociations avec l'UAW, le puissant syndicat américain des travailleurs du secteur de l'automobile, alors que les grèves se poursuivent dans le secteur depuis trois semaines.



Le constructeur assure avoir proposé 'un contrat qui changerait la vie de ses 57 000 travailleurs'.



Selon Ford, l'UAW retarde l'accord principalement en évoquant les usines de batteries qui ne seront pas mises en service avant deux à trois ans.



'Il est encore temps de parvenir à un accord et d'éviter un désastre - mais peu de temps compte tenu de la fragilité de la base d'approvisionnement', indique le constructeur.



' Si l'objectif de l'UAW est de conclure un contrat record, ils l'ont déjà atteint ', a déclaré Jim Farley, directeur général de Ford. ' Il est totalement irresponsable d'intensifier ces grèves et de nuire à des milliers de familles', plaide-t-il.



Ford estime que 'les milliards de coûts réclamés par la direction de l'UAW - au-delà des milliards offerts par Ford - auraient des implications dévastatrices pour les affaires et la capacité de l'entreprise à protéger les emplois syndiqués bien rémunérés à l'avenir'.





Valeurs associées FORD MOTOR Euronext Paris 0.00% FORD MOTOR NYSE -0.65%