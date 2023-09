Ford a encore du chemin à faire avant un accord avec le syndicat UAW

(AOF) - Ford a déclaré dimanche qu'il lui restait "d'importantes lacunes à combler" avant de pouvoir conclure un nouvel accord avec le syndicat UAW (United Auto Workers). Alors que la grève dure depuis plus d'une semaine, l'UAW a néanmoins fait état de "progrès réels" avec ce constructeur contrairement à ses concurrents General Motors et Stellantis chez qui le mouvement a été étendu. Les "questions sont interconnectées et doivent s'inscrire dans le cadre d'un accord global qui favorise notre réussite mutuelle", a déclaré Ford à l'issue des négociations qui se sont déroulées ce week-end.

