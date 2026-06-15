Football : un magasin de cannabis de Toronto sur les ailes du succès malgré l'avertissement juridique de la FIFA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Ce bong d'une valeur de 50 dollars canadiens a été vendu à un acheteur anonyme avant que la FIFA n'émette sa mise en demeure

* Les propriétaires du magasin ont détruit le bong lundi après avoir reçu l'avis d'infraction

* Les propriétaires ont déclaré que le produit visait à attirer les visiteurs de la Coupe du monde vers le marché du tourisme cannabique au Canada

par Divya Rajagopal

Le magasin de cannabis de Toronto qui a reçu une mise en demeure de la FIFA pour avoir vendu un « FIFA Bong » non autorisé a détruit les objets lundi matin. Les propriétaires surfent néanmoins sur la vague de la notoriété instantanée dont a bénéficié leur boutique méconnue ces deux derniers jours, grâce à leur altercation avec l’une des plus grandes organisations sportives mondiales.

Vendredi dernier, Cosmic Charlies, un magasin de cannabis situé sur la très branchée Queen Street à Toronto, a reçu une mise en demeure de la FIFA pour avoir vendu un bong ressemblant au trophée de la Coupe du monde. Le bong, au prix de 50 $ CA (36 $ US), a été vendu à un seul acheteur anonyme, après quoi le magasin a reçu une mise en demeure des avocats de la FIFA pour violation du droit d'auteur.

« Notre client a été informé que vous faites la promotion, proposez à la vente et/ou vendez des produits portant les marques déposées de la FIFA », indiquait la mise en demeure du cabinet d'avocats Lipkus Law, représentant la FIFA au Canada.

Ces lettres ont pris par surprise les propriétaires du magasin, les frères Sean Kady (38) et Charles Kady (34). Ils avaient stocké ces bangs pour célébrer les festivités autour de la Coupe du monde de football, que le Canada co-organise avec le Mexique et les États-Unis.

Le Canada a été le premier pays d’Amérique du Nord à légaliser la consommation récréative de cannabis et sa vente en magasin; aux États-Unis, la consommation de cannabis reste illégale au niveau fédéral, même si 24 États l’ont légalisée. Au Mexique, la consommation personnelle est légale, mais pas la vente au détail.

« Nous avons donc pensé qu’il y avait là une occasion de présenter le Canada comme le leader du tourisme cannabique. Et nous avons simplement pensé que ce serait une raison supplémentaire d’attirer ces fans de football et de la FIFA… », a déclaré Sean Kady à propos du bong en silicone, qu’il a détruit à l’aide d’un maillet et de ciseaux.

« Le coût de la destruction d’un seul bong ne pourrait certainement jamais m’offrir toute la publicité que nous avons obtenue simplement en transportant cet objet pendant une courte période. Je ne m’attendais évidemment pas à devenir viral pour l’avoir transporté. Et je n’oublierai jamais le moment où la FIFA m’a donné un carton rouge », a déclaré Kady.

(1 $ US = 1,3981 dollar canadien)