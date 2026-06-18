Football-Un homme suspecté de coups de feu en marge du Mondial toujours en fuite

La police recherchait toujours jeudi un homme soupçonné d’avoir perpétré une série de fusillades sur les autoroutes de Kansas City, dont une attaque contre un chauffeur Uber qui transportait des supporters vers le match du Mondial opposant l’Argentine à l’Algérie mardi.

Ces fusillades, qui ont fait un mort et quatre blessés, se sont déroulées pendant environ 30 minutes le long de deux autoroutes, la police ayant dû intervenir sur plusieurs lieux à travers la ville.

Des supporters argentins ont déclaré au journal argentin La Nación qu’ils avaient essuyé des coups de feu alors qu’ils se rendaient au match à bord d’un Uber.

"La voiture roulait, une autre voiture est passée à côté et a tiré deux fois dessus", a déclaré l’un d'entre eux.

Le passager a indiqué que le chauffeur, blessé, avait alors arrêté son véhicule.

"Il a freiné, et j’ai vu sa jambe : il avait un trou dedans", a raconté le supporter. "Nous avons appelé la police. C’était horrible."

Les autorités ont déclaré que rien n’indiquait que cette attaque soit liée au match ou au Mondial.

La police a identifié le suspect comme étant Oscar Sanchez-Munoz, 22 ans, précisant qu’il devait être considéré comme armé et dangereux.

Peu après la fusillade, la police a assiégé une maison d’Independence, dans le Missouri, où elle avait localisé le suspect. Un incendie s’y est déclaré au cours de l’intervention et les policiers n'ont trouvé personne à l'intérieur quand ils sont entrés.

"Nous sommes sur les traces de cet individu et nous voulons nous assurer qu’il soit placé en détention dès que possible", a déclaré Stacey Graves, chef de la police de Kansas City, lors d’une conférence de presse.

Ces coups de feu ont eu lieu dix jours après une autre fusillade qui a fait neuf blessés à quelques kilomètres du camp de base de l’équipe d’Angleterre à Kansas City.

(Reportage Lori Ewing; version française Zakarya Meliani, édité par Vincent Daheron)